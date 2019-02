Termoli, pericoli e disagi alla rampa di accesso al casello autostradale: servono lavori

Una questione che si trascina da tempo e interessa non solo il traffico locale ma anche tutta la viabilità per chi si serve dell’autostrada A14 e della zona industriale di Termoli. Un punto strategico ma pieno di dissesti, quello della rampa di accesso all’area del casello per chi deve raggiungere la città o le aziende del Cosib e viceversa. Ma anche un punto in cui confluisce parte del traffico diretto verso la Puglia e i centri del Gargano con i numeri moltiplicati del periodo estivo. Meno di un chilometro da percorrere ma disagi e proteste all’ordine del giorno che mettono a dura prova migliaia di veicoli. Buche e asfalto dissestato condizionano e rendono pericolosa la viabilità non solo sulla rampa ma anche lungo il resto della strada che si raccorda all’ingresso del casello della A14. Un disagio significativo, da superare in tempi brevi e segnalato dai numerosi pendolari, corrieri e camionisti che si trovano ad affrontare un percorso a ostacoli. Da qui la richiesta agli enti competenti di realizzare al più presto degli interventi di manutenzione straordinaria per migliorare il collegamento e agevolare il traffico in una zona a servizio dell’intero territorio.