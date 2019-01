Isernia. Ex lavoratori Ittierre, Izzo: sit-in di protesta al tribunale e alla Regione

Di promesse ne sono state fatte tante, ma finora i vari palleggi tra il governo e la regione non hanno prodotto risultati concreti. La mobilità in deroga non è stata ancora concessa. Significherebbe dare altri 12 mesi di ossigeno alle famiglie degli ex lavoratori della Ittierre – ha detto Emilio Izzo, portavoce dell’assemblea permanente Lavoro e Dignità – ma ciò non è ancora accaduto. Per questo durante l’incontro convocato a Isernia si è pensato a una doppia manifestazione. Una davanti al tribunale, l’altra in Regione. Da un lato si punta ad avere risposte sui sussidi, dall’altro a far sì che si vada avanti con la vendita dei capi ancora presenti in magazzino, un procedimento – questo – che sembra essersi arenato. Le risposte tardano ad arrivare anche per ciò che riguarda il progetto che prevede la ricollocazione degli ex Ittierre attraverso la valorizzazione dei beni culturali: “I fronti aperti – ha detto Izzo – restano tre. Il governo, che ad oggi ancora non ci fa sapere quanti fondi intenda mettere per la mobilità in modo tale da garantire per altri dodici mesi l’ossigeno per le famiglie dei malcapitati. La regione, che nonostante per bocca del suo massimo esponente, aveva giudicato ottimo il nostro progetto di rilancio del patrimonio culturale da sostenere con le politiche attive del lavoro, ad oggi non ne ha fatto sapere come avviare il tutto, forse perché in contrasto con esponenti della sua stessa giunta. Il tribunale e il concordato, che nonostante l’ennesima asta per l’aggiudicazione della vendita dei capi di magazzino dell’ex Ittierre sia andata deserta, non assegna agli ex dipendenti la vendita diretta come da loro stessi richiesto!”.