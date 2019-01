Termoli, investito da un’auto in via Martiri della Resistenza: muore anziano

Il primo a prestare i soccorsi è stato un passante che ha tentato le manovre di rianimazione. Per l’anziano, travolto da un’auto in via Martiri della Resistenza a Termoli, non c’è stato nulla da fare.

D.R., 82 anni di Termoli, è morto per le gravi ferite riportate nell’impatto con una Toyota Yaris guidata da un uomo di cinquant’anni della città. Sul posto un’ambulanza del 118 e i volontari della Misericordia.

Da una prima ricostruzione l’anziano stava attraversando la strada all’altezza del centro commerciale Lo Scrigno dove in tanti si ritrovano anche ai tavoli del bar per passare il pomeriggio quando è stato falciato dall’auto ed è finito a terra.

Un impatto violento, tanto che la Polizia municipale che si occupa delle indagini e intervenuta insieme ai Carabinieri, ha ritrovato il berretto, le scarpe e il bastone spezzato a diversi metri l’uno dall’altro. L’uomo alla guida della Yaris con il parabrezza sfondato dall’urto è stato medicato in ambulanza e sottoposto agli accertamenti tossicologici.

Il traffico è rimasto bloccato per consentire i rilievi. Sono in corso gli accertamenti per verificare la presenza di testimoni e ricostruire la dinamica dell’investimento costato la vita al pensionato.