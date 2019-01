Questa mattina, sul tavolo della prima Commissione consiliare è stato licenziato, a maggioranza, il testo legislativo avente ad oggetto “L’obbligo per i Consiglieri e Assessori della Regione Molise di sottoporsi a test antidroga casuali e periodici”.

Nella votazione si è astenuta la Consigliera Filomena Calenda ed ha ,invece, espresso voto contrario il Consigliere Andrea Greco.

“Spiace dovere sottolineare, con un pò di incredulità -ha dichiarato Scarabeo- l’astensione della collega Calenda che era anche tra i firmatari del testo legislativo. Non mi stupisce, invece, il no del Consigliere Greco, che dimostra ancora una volta la sua incoerenza con i fatti. Il M5S continua a mostrare due facce, una a livello nazionale e una a livello regionale.”

“Tralasciando le polemiche -ha poi continuato- si può tranquillamente affermare che questo, oltre ad essere un risultato importante, è anche un significativo passo in avanti sulla strada della trasparenza e della legalità che i rappresentanti delle istituzioni devono seguire nel delicato rapporto tra politica e cittadino. I “drug test” rappresentano un impegno serio da parte di chi ha sulle spalle la responsabilità di assumere decisioni nell’interesse generale della collettività. Il Molise, sarà la prima Regione italiana a legiferare in materia e potrà essere un esempio, visto che molte altre, hanno già chiesto copia della legge. Per il momento voglio ringraziare i membri della 1^ Commissione consiliare per aver licenziato il testo in tempi brevi, anche se l’auspicio è che anche il Consiglio regionale possa votarlo il prima possibile, visto che la mia proposta di legge regionale è stata già ampiamente condivisa dai colleghi di Palazzo D’Aimmo.”