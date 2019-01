“Sognando Sanremo”, riconoscimento al cantautore molisano Michele Bucci

Una nuova importante vetrina per Michele Bucci, cantautore originario di Sant’Agapito. Una sua canzone è stata inserita in “Sognando Sanremo”, la compilation che affianca i big della musica italiana a giovani talenti. Il brano selezionato, del quale Bucci ha scritto testi e musica, è interpretato dal gruppo “Inedito Italiano”, mentre gli arrangiamenti sono stati curati dal maestro Ciro Barbato. L’album sarà presentato ufficialmente nella città ligure, durante le manifestazioni organizzate nell’ambito del festival della canzone italiana. Bucci è anche produttore del gruppo “Inedito Italiano”. Il testo della sua canzone, mette in evidenza i mali e le ingiustizie della nostra società. Ma lancia anche un messaggio di speranza.