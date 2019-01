Agenzia delle Entrate Isernia. Da oggi tutti i servizi nella sede unificata di via Veneziale

Da oggi a Isernia, la sede dell’Agenzia dell’Entrate ha una configurazione tutta nuova. I cittadini, infatti avranno la possibilità di accedere ai servizi nella sede completamente unificata di via Veneziale. Nella stessa struttura saranno presenti gli sportelli fiscali, quelli catastali e di pubblicità immobiliare. L’Ufficio Provinciale-Territorio, infatti, lascia la sede di via Libero Testa e si trasferisce nei locali della Direzione provinciale, andando a costituire un front office integrato Entrate Territorio. Il nuovo assetto, diretto a semplificare gli adempimenti e favorire un rapporto diretto tra Amministrazione e cittadini, consente anche di ottimizzare gli spazi a fronte di un significativo contenimento di spesa.

Gli orari di apertura al pubblico restano invariati, modulati in base alla diversa tipologia: per i servizi fiscali dal lunedì al giovedì dalle ore 08.45 alle ore 13, il venerdì dalle ore 08.45 alle ore 12.45 e nel pomeriggio del lunedì e mercoledì dalle ore 15 alle ore 17; invece, per i servizi catastali: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12.30; per i servizi di pubblicità immobiliare: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13 (ultimo giorno lavorativo del mese chiusura ore 11).