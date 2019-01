Grande fermento ed entusiasmo al Fascitelli di Isernia per la quinta edizione della “Notte Nazionale del Liceo Classico”. Oltre 400 licei italiani hanno proposto in contemporanea ai cittadini e ai genitori una serie di attività culturali e ricreative preparate con passione ed entusiasmo dai ragazzi. Laboratori didattici interattivi di latino e greco, di matematica e scienze, laboratori teatrali, maratone di letture e concerti, oltre a degustazioni gastronomiche ispirate al mondo antico: queste le attività che hanno permesso di conoscere più a fondo il liceo classico isernino, e di apprezzare la capacità di questa scuola di restare sempre al passo con i tempi. Una scuola sempre attuale, dunque, capace di rinnovarsi di anno in anno grazie a un’offerta formativa sempre attenta alle esigenze e alle richieste provenienti dal mondo del lavoro e da una società in costante evoluzione. Tra le novità il potenziamento dell’inglese, con la possibilità di conseguire le relative certificazioni. Previsti anche laboratori di matematica e potenziamento degli studi giuridici. Ma perché scegliere proprio il classico? Gli studenti lo frequentano per una serie di ragioni. Da un lato il metodo di studio permette di allargare i propri orizzonti, dall’altro mette i ragazzi nelle condizioni di poter scegliere con la massima disinvoltura qualsiasi corso di studio all’università.