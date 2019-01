Nuova ondata di maltempo e scuole chiuse in alcuni centri dell’Alto Molise. In diversi paesi sono caduti tra i 20 e i 30 centimetri di neve. Ciò ha indotto le amministrazione comunali di Capracotta, Vastogirardi e Carovilli a chiudere le scuole.

La situazione sta gradualmente tornando alla normalità. E tutto sembra essere sotto controllo. Sulle strade si circola, ma sempre con le dovute cautele e comunque con pneumatici invernali o catene. Per domani non è stata presa alcuna decisione per quanto riguarda le scuole. Gli amministratori comunali valuteranno tra questa sera e domani mattina.