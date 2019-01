Alla fine la temuta nevicata, che aveva indotto il sindaco di Campobasso Antonio Battista ad allertare i mezzi della Sea non c’è stata così i festeggiamenti della notte di San Silvestro si sono svolti, come da copione all’interno dei ristoranti, con i tradizionali cenoni o in famiglia. Meno botti e fuochi d’artificio sotto tono per effetto dell’ordinanza del sindaco che ne vieta l’accensione in tutti i luoghi pubblici. In questo modo i festeggiamenti si sono svolti in maniera più tranquilla e senza incidenti. Nessun problema particolare lungo le strade, mentre si è sfiorata la tragedia, questa mattina, all’alba, in un appartamento delle case popolari di via del Tirassegno, all’interno del quale si è sviluppato un incendio. Sei le persone intossicate dal fumo, tratte in salvo, insieme al loro cagnolino, dai vigili del fuoco. A provocare le fiamme probabilmente un corto circuito delle luci dell’albero di Natale che erano rimaste accese durante tutta la notte.

Questa mattina, alle 8,45 all’ospedale Cardarelli è nata la prima bambina del 2019. Si chiama Eleonora Francesca Mazzella. Tanta la gioia e l’emozione dei genitori.

L’ultimo nato del 2018 è invece Fabio Di Domenico, venuto al mondo alle 8,12 del 31 dicembre.