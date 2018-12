Le indagini sono ancora in corso ma al momento hanno già consentito il sequestro preventivo di beni per un valore di 800mila euro nei confronti di due persone residenti nel capoluogo regione. Il provvedimento, emesso dal gip del tribunale del capoluogo, è stato notificato dagli agenti della squadra mobile di Campobasso, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate. Secondo gli inquirenti, i due importavano auto dall’estero senza pagare l’Iva. Le indagini, che vanno avanti a ritmo serrato, hanno consentito di individuare numerose irregolarità per le quali sono coinvolte diverse persone responsabili di violazioni sul pagamento dell’Iva per importi milionari, messe in atto nel corso degli anni. L’attività, organizzata da alcuni rivenditori di autoveicoli, consisteva nell’occultare le operazioni commerciali di acquisti all’interno dei Paesi europei di autovetture, trasformate in acquisti fatti direttamente all’estero da privati. Per fare questo, oltre ad emettere ed utilizzare false fatture, creare contratti altrettanto falsi ed alterare i dati dei libretti di circolazione esteri, i rivenditori rilasciavano agli uffici della Motorizzazione false dichiarazioni.

Al momento sono al vaglio degli inquirenti anche le posizioni di alcune agenzie di pratiche auto e quelle di centinaia di clienti, anche molisani, che beneficiando del sistema fraudolento, hanno acquistato autovetture a prezzi concorrenziali, traendone un illecito vantaggio. Alcune di queste persone hanno già ricevuto il provvedimento di sequestro delle targhe dei mezzi e l’intimazione al versamento dell’Iva dovuta.