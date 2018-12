All’indomani del terremoto dello scorso agosto sono stati effettuati numerosi controlli su ponti e altri collegamenti del territorio non solo in Basso Molise. Dal viadotto sulla diga del Liscione, dove resta ancora il limite di velocità imposto su cinquanta chilometri orari, fino a diverse opere di raccordo.

Sotto la lente anche quello conosciuto come il ponte dello sceriffo che collega il bivio della Bifernina di Larino alla Provinciale 80 verso Palata e i centri limitrofi.

Qui, a causa delle limitazioni di traffico, veicoli pesanti come i pullman o camion superiori a una certa portata, non possono passare e i disagi sono all’ordine del giorno, tanto da portare i sindaci a interpellare il Prefetto di Campobasso al fine di risolvere la questione al più presto.

In una nota il vice prefetto vicario Pierpaolo Pigliacelli ha risposto agli amministratori e ha interessato sia la Regione Molise che la Provincia di Campobasso.

“Nell’occasione – riporta la nota – sono stati rappresentati i disagi che subiscono i cittadini pendolari che devono spostarsi dai comuni dell’area circostante il viadotto in questione al capoluogo e anche in direzione della costa. Inoltre – ricorda la nota di Palazzo di Governo – sono stati evidenziate situazioni di potenziale pericolo per gli utenti del servizio pubblico di trasporto in prossimità delle fermate degli autobus”.

Per tali ragioni la Prefettura ha chiesto alla Regione e alla Provincia di intervenire per andare incontro alle richieste degli amministratori che interessano diverse comunità”. Si aspetta ora una risposta per risolvere una problematica significativa non solo per studenti e lavoratori pendolari ma anche sostenere la già debole economia del territorio.