In relazione al sequestro effettuato dalla Guardia di Finanza sull’area del molo sud di Termoli si precisa che la zona in questione non appartiene agli ex Cantieri Navali di Termoli, ma ad altro concessionario. Si precisa inoltre che la società che ha acquisito gli ex Cantieri Navali in questi anni ha provveduto a tutte le demolizioni, le bonifiche e gli smaltimenti a norma di legge previsti nel bando di acquisto del cantiere fallito. La società inoltre ha provveduto al rinnovo di tutti i numerosi impianti necessari all’operatività del cantiere, con ingenti investimenti, quasi tutti ricadenti sul personale e sulle ditte di Termoli. Il cantiere è tornato operativo già da alcuni mesi e al momento sta lavorando alla costruzione di un’importante unità navale e ha trattative in corso per nuovi contratti.