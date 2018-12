Joe Bavota, l’Elvis molisano in concerto per gli anziani senzatetto

Natale si avvicina e con esso i buoni sentimenti e la solidarietà che in Joe Bavota, alias Elvis Presley, non è mai mancata! Nonostante un periodo non facile della sua vita con la perdita, in soli quattro mesi, dei genitori e del fratello (l’ultima funesta scomparsa è stata quella della amata mamma di Joe) “the show must go on”. Così dopo un periodo di elaborazione dei lutti, Joe Bavota è ancora in scena per i suoi fans. Il 2018 oltre alle sofferenze sul piano personale, ha regalato anche tantissimi successi con tappe nelle più importanti città d’Italia come Torino, Bologna, Roma, Napoli, Massa Carrara, Perugia, Pieve di Cento e grandi successi televisivi in reti nazionali come la trasmissione condotta dallo chef Antonino Cannavacciulo sul canale 9 che viene ancora trasmessa in replica; con Rai Uno in diretta con il Dottor Broccoli e con l’esibizione di Joe, accompagnato dal fido maestro Salvatore Langiano, sulle note di “Can’t Help”. Un anno quindi pieno di soddisfazioni che sta per giungere al termine non prima, però, dell’ultimo concerto di beneficienza. Joe Bavota si è sempre speso per gli altri, aiutando concretamente chi si trovava in difficoltà , ma questa volta l’idea di aiutare è nata proprio dopo aver visto con i propri occhi lo stato di indigenza di alcune persone anziane e infreddolite. Le persone anziane in questione lo riconobbero e gli chiesero un aiuto, ma Joe, dopo aver loro offerto un aiuto momentaneo capì che gli serviva un aiuto più concreto e chiese di cosa avessero concretamente bisogno . La risposta degli anziani, con le lacrime agli occhi, fu niente più che un letto dove poter dormire al caldo e potersi lavare. Joe promise di non abbandonarli e giurò di organizzare qualcosa per poter sensibilizzare anche l’opinione pubblica. Ogni promessa è debito ! Infatti Joe Bavota è riuscito ad organizzare per il 28 dicembre , con l’aiuto dei “Lions Club International”, un concerto di Natale confidando nel fatto che tutti i suoi fans e i membri dei Lions Club di cui Bavota fa orgogliosamente parte possano intervenire e donare qualcosa. Il concerto sarà gratuito e con libere offerte il cui ricavato verrà donato ad un Bed&Breakfast di Termoli dove questi poveri anziani verranno ospitati per un periodo per ridar loro un po’ di dignità. Un episodio, questo, che ha estremamente toccato la sensibilità di Joe Bavota il quale non riesce a capacitarsi di come ci siano persone anche di Termoli che vivono in siffatte condizioni . La Presidente dei Lions Club di Bojano Giusi Serio ha indetto, per il 21 dicembre, una conferenza stampa presso l’hotel Le Cupolette dove verrà esplicitata la condizione in cui sono costrette a vivere queste povere persone. Oltre all’aiuto che Joe Bavota già fa per chi è in difficoltà, sarebbe opportuno che anche le Istituzioni se ne occupassero. Di qui lancia un appello a tutte le istituzioni comunali o regionali affinché si attivino per dare una mano alle tante persone che in Molise soffrono. Quindi il 28 dicembre si svolgerà questo concerto di beneficienza presso l’hotel “Le Cupolette” di Vinchiaturo, alle ore 21,00, ingresso libero, offerta libera. Ma Joe ed il suo staff già sa che i suoi fans recepiranno questo appello e faranno molte donazioni per restituire un po’ di dignità a chi si trova in condizioni di indigenza soprattutto in questo periodo di Natale dove è giusto fare sfoggio dei buoni sentimenti e delle buone azioni. L’ultima tappa della tournée 2018 sarà a Gyor (Ungheria) e tante novità per il 2019 che verranno annunciate a breve. Ma intanto, massima concentrazione per i senza tetto di Termoli con la conferenza stampa presso l’hotel Le Cupolette di Vinchiaturo, il prossimo 21 dicembre, alle ore 10,00 per illustrare la drammatica situazione in cui versano molte persone e poi con il concerto di beneficienza, il prossimo 28/12/2018 sempre all’hotel Le Cupolette, dalle ore 21,00 sempre a Vinchiaturo perché Joe Bavota, nonostante gli impegni nazionali ed internazionali, mai dimentica il suo Molise e soprattutto gli ultimi!