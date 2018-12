Isernia. Il prefetto Guercio scrive ai cittadini e alle istituzioni: collaborare nell’interesse di tutti

Nell’assumere le funzioni di Prefetto della provincia di Isernia, il neo prefetto Cinzia Guercio ha rivolto un pensiero alle istituzioni e alle categorie professionali e associazioni che operano sul territorio: “Mi è gradito rivolgere il mio fervido, cordiale saluto alle Autorità Civili, Militari ed Ecclesiastiche, ai Dirigenti degli Uffici e Enti Pubblici, alle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, ai Dirigenti dei Partiti Politici, ai Rappresentanti delle Categorie professionali, Economiche e Sindacali, alla Stampa, ai Rappresentanti delle Associazioni ed istituzioni Culturali, Educative, Assistenziali, Sportive.

Sono certa che in una comune volontà tesa all’attuazione degli interessi della Collettività, il mio impegno e i miei intenti saranno condivisi da tutti in un’aperta collaborazione che costituisce indispensabile ausilio e prezioso conforto all’attività che mi accingo a svolgere e, nel contempo, garanzia di feconde realizzazioni per il progresso e per il benessere della Provincia”.