Continuano i controlli dei Carabinieri di Agnone in materia di guida sotto l’influenza dell’alcool. Nelle ultime ore è scattata una denuncia nei confronti di un cittadino per guida in stato di ebrezza alcolica e con patente ritirata perché scaduta di validità. Nel dettaglio, a Carovilli, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Agnone, sono intervenuti lungo la SP86 a seguito di un controllo su un autoveicolo finito fuoristrada. Sottoposto all’etilometro, il conducente aveva un tasso alcolico oltre al consentito quindi il veicolo è stato sequestrato. Nei confronti dell’automobilista è scattata una denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebrezza alcolica.