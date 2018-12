In una recente nota a firma del segretario generale, Davide Desiati, la CISL Scuola Abruzzo Molise non condivide “le ragioni finora espresse e conosciute dell’ipotesi di trasformazione dell’indirizzo dell’Istituto Professionale Agrario di Campobasso in Istituto Tecnico Agrario, maggiormente se si trattasse di fatto solo della specificità (ind. Enologico) da assegnare all’eventuale costituendo Istituto. Contrarietà e riserve vengono espresse anche sull’iter della proposta, così come maturata all’interno dell’istituzione scolastica. I danni, inoltre – continua sempre la nota ufficiale – sarebbero consistenti in termini di organici, classi di insegnamento che verrebbero cancellate, docenti soprannumerari, nonché il depauperamento di un Collegio professionale degli

“Agrotecnici” (diplomati del Professionale) che non avrebbero più modo di esistere. Inoltre, da anni i docenti del Professionale Agrario sono impegnati nella sperimentazione di nuove metodologie didattico-educative e di colture e prodotti agricoli pubblicizzati anche tramite i mass media. Quindi, tutto ciò verrebbe vanificato, con sperpero di energie economiche e umane e sarebbe in dissonanza con quanto richiesto. Riflessioni su alcune difficoltà della scuola sarebbero senz’altro da ricercare in un inadeguato orientamento scolastico per le scuole del territorio ed in una scarsa valorizzazione degli studenti frequentanti tale scuola. Pertanto, la CISL-SCUOLA esprime parere contrario alla trasformazione dell’ Istituto Agrario di Campobasso da

Professionale ad Istituto Tecnico per il settore tecnologico”. La nota ufficiale è stata trasmessa al presidente della Regione, Donato Toma, al direttore dell’ufficio scolastico regionale, Anna Paola Sabatini e al Presidente del Collegio degli Agrotecnici.