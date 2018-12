I Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia hanno dato esecuzione, a Venafro, a sei Ordinanze di Custodia Cautelare emesse dal G.I.P. su richiesta della Procura della Repubblica di Isernia, nei confronti di sei soggetti appartenenti ad una rete criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia di Isernia. Nel corso delle indagini – che hanno portato al sequestro di un considerevole quantitativo di stupefacenti (prevalentemente cocaina ma anche hashish e marijuana). I Carabinieri hanno accertato che gli indagati, nella conduzione dell’attività di spaccio, portavano con loro i propri figli anche in tenera età, a qualsiasi ora del giorno e della notte, per evitare i controlli. Una delle persone arrestate, una donna, risulta essere la figlia di Ferruccio Casamonica, elemento di spicco del “clan Casamonica”, operante proprio nella Capitale, arrestato nel mese di luglio scorso a Roma per tentato omicidio, rapina ed estorsione. Uno degli assuntori, dopo aver reso dichiarazioni indizianti, è stato malmenato e minacciato di morte con il fine di farne ritrattare le dichiarazioni.