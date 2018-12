L’Associazione Caponnetto ha inteso presentare un esposto-denuncia, alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, per l’ipotesi di disastro ambientale e inquinamento del fiume Volturno. Per l’associazione intitolata al famoso magistrato antimafia, l’inquinamento degli affluenti del Volturno, che nascono in provincia di Isernia, compromettono anche la salubrità delle acque del grande fiume, che sbocca a Castelvolturno e proprio per questo motivo è sembrato opportuno sollecitare l’interesse di una procura campana. Nell’esposto infatti l’associazione parla di: «denunzia per ipotesi di disastro ambientale – inquinamento del fiume Volturno, sversamento di liquidi nocivi ed immissione in acque superficiali di rifiuti incontrollati – con concorso e incidenza sulla qualità delle acque del fiume Volturno in Campania, dovuto anche ad affluenti o corpi idrici della provincia di Isernia, quali fiumi Rava e Carpino, con continuo sversamento di inquinanti e reflui fognari per mancata depurazione». Probabilmente l’associazione si ricollega in qualche maniera anche all’altro caso giudiziario, quello del depuratore del Consorzio Industriale, già nel mirino della magistratura. Intanto nelle acque degli affluenti del Volturno è capitato di trovare pure delle carcasse di animali morti. E anche nelle ultime ore vengono segnalate nuove denunce sempre per casi simili ai carabinieri forestali. Insomma di spunti per un’inchiesta già ce n’erano prima e oggi se ne aggiungono altri. All’indagine stanno lavorando da giorni a Isernia, ora si aggiungerà anche la magistratura di Santa Maria Capua Vetere. Se cè qualcosa, alla fine dovrebbe finalmente venire fuori.