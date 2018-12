Macchiagodena. Il sogno di don Franco è realtà: inaugurato il villaggio San Nicola

I momenti difficili non sono mancati, ma ora il sogno coltivato per 25 anni è finalmente diventato realtà. A Macchiagodena è stato inaugurato il villaggio San Nicola, fortemente voluto da don Franco Romano. All’inizio voleva limitarsi a recuperare alcuni edifici diroccati nel centro storico – donati dai fedeli – per ricavarne un oratorio o qualche aula per il catechismo. Ma nel tempo sono arrivate altre donazioni e – passo dopo passo – si sono recuperate anche altre abitazioni, fino a creare quello che sarà un vero e proprio centro spirituale. Con questo progetto il parroco non solo ha ridato luce al centro storico di di Macchiagodena, ma ha posto anche le basi per frenare lo spopolamento del paese. Debiti e problemi di varia natura hanno rallentato la realizzazione del progetto. Ma alla fine “la tenacia di don Franco è stata premiata. E rappresenta per noi un bell’esempio”, ha detto l’arcivescovo di Campobasso-Bojano, monsignor Giancarlo Bregatini. durante la cerimonia inaugurale.