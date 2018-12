Nella strage avvenuta alla discoteca Lanterna Azzurra di Ancona, tra i feriti c’è anche un ragazzo di Campobasso. Si tratta di Eugenio Bove di 18 anni. Il ragazzo, studente del Liceo Romita è in coma farmacologico e, come molti suoi coetanei, si trovava alla Lanterna Azzurra per assistere al concerto del rapper Sfera Ebbasta.