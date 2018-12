Magia di luci a Larino, tante presenze per le suggestive luminarie nel centro storico

Una formula riuscita che ha richiamato numerose presenze anche da fuori regione. In tanti hanno affollato il centro storico di Larino per immergersi nell’atmosfera ricreata da villaggio delle luminarie con l’evento Magia di Luci, giunto alla seconda edizione. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Larino nel cuore guidata da Salvatore Faiella ha realizzato un percorso suggestivo tra creazioni luminose originali ispirate non solo alle festività ma anche ai monumenti e alle tradizioni locali.

Un programma curato nei dettagli e con impegno dai volontari. La loggia di Babbo Natale dove i bambini hanno potuto consegnare le letterine, stand di hobbistica, street food, artigianato locale e prodotti tipici. Ancora musica, e un singolare spettacolo di luci in piazza Duomo replicato ogni ora sullo sfondo della cattedrale di San Pardo e della chiesa trecentesca di San Francesco.

Faiella ha ringraziato i giovani del carnevale larinese per aver realizzato le singolari intelaiature delle luci confermando consolidata esperienza e professionalità nelle tecniche e tutti coloro che hanno reso possibile la manifestazione.

Appuntamento nel centro storico di Larino il 26 e 30 dicembre. Si chiude il 6 gennaio con l’arrivo acrobatico della Befana.