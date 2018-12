Più passano gli anni, più aumenta il numero di persone che trascorre il giorno dell’immacolata ad Agnone per assistere a uno spettacolo entrato a far parte della cerchia ristretta degli eventi che si fregiano del riconoscimento di “Patrimonio d’Italia per la tradizione”. La ‘Ndocciata in effetti è qualcosa di unico. Il fascino del fuoco, il calore delle torce, i girotondi improvvisati dai portatori provocano un senso di stupore misto ad ammirazione fra i tanti visitatori che si assiepano lungo il corso principale, pronti a immortalare con i loro smartphone i momenti più suggestivi di un rito dalle origini antichissime. Fare stime precise non è facile, ma la sensazione degli organizzatori è che anche quest’anno sia stato battuto il record di presenze. I visitatori sono arrivati da tutta Italia, anche e soprattutto dal centro-nord, qualcuno anche dall’estero. Per Agnone e per il Molise un bel ritorno d’immagine.

Dopo il rintocco della campana, l’attesa accensione delle torce. Nel frattempo i primi figuranti hanno cominciato a sfilare lungo il corso. Quindi le prime ‘ndocce portate dai più piccoli, poi via via quelle più grandi, come a formare una lunga lingua di fuoco. Di tanto in tanto i più esperti hanno regalato al pubblico le loro spettacolari veroniche, accompagnate da applausi che sono diventati ancora più fragorosi al passaggio delle ‘ndocce più grandi. Anche quest’anno ne sono state costruite e accese tantissime: 800 per l’edizione dell’Immacolata, altre 400 per la Vigilia di Natale, la vera ‘Ndocciata degli agnonesi, quella della tradizione. Il gran finale, come sempre, con il fuoco della fratellanza generato dalle torce ancora ardenti. Uno spettacolo nello spettacolo. Quella di quest’anno è stata un’edizione speciale anche per un altro motivo: una troupe di Rai Italia ha ripreso tutta la ‘Ndocciata. Nei prossimi giorni la trasmetterà in mondovisione.