“I ragazzi down sono i più up che conosco!”. E’ per questo che Paolo Ruffini ha scelto loro come compagni di avventura per lo spettacolo comico ‘Up&Down’ che andrà in scena il 28 Dicembre 2018 all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia. Il debutto è avvenuto nel 2018 e ha calcato importanti palcoscenici in tutta Italia, registrando numerosi sold-out.

“E’ uno spettacolo – ha detto Ruffini – che racconta le relazioni umane in chiave comica, ma anche commovente. Sono sul palco con 6 ragazzi della compagnia Mayor Von Frinzius” di cui 5 down e un autistico. “Tutti livornesi e ormai attori professionisti a tutti gli effetti”. Ingaggiati e retribuiti per ogni singolo spettacolo. Lo show, ha raccontato l’artista,”verte sul fatto che io voglio fare un varietà, un one man show con grandi scenografie, paillettes, ospiti. E lo dichiaro al pubblico. Ma appena si apre il sipario si vedono degli alberi di Natale e quindi c’è qualcosa che non torna. Da lì in poi da parte dei ragazzi comincia una sequela di apparenti boicottaggi dove in realtà ognuno degli attori dimostra di essere molto più abile di me in varie discipline. Uno degli aspetti di ‘Up & down’ è proprio l’abilità e la disabilità alla felicità, al mettersi in discussione, ad ascoltare.Chi frequenta i down sa che hanno una grande confidenza con la vita, con la fisicità, con la bellezza. Sono davvero i ragazzi più up che conosco, mentre in giro per la strada trovo tanti down arrabbiati con la vita, persone che non sono abili al sorriso, ad accorgersi della bellezza“. E così, ironia e irriverenza accompagnano gli spettatori in un viaggio che racconta la bellezza che risiede nelle diversità. Una vera e propria esperienza in cui le distanze tra palcoscenico e platea si annullano, e alla fine attori e spettatori si trovano per condividere un gesto rivoluzionario: un grande abbraccio.