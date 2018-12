Larino: sabato 8 dicembre esordio per ‘Magia di luci’ con le luminarie nel centro storico

A Larino attesa per sabato 8 dicembre con l’apertura della ‘Magia di luci’ delle luminarie nel Centro Storico. Altri appuntamenti il 9, 26 e 30 dicembre 2018 ed il 6 Gennaio 2019.

Avrà luogo in occasione della festa dell’Immacolata Concezione il

primo appuntamento di ‘Magia di Luci’, lo spettacolo di luminarie allestito nelle festività di fineanno dall’associazione ‘Larino nel Cuore’.

“Lo spettacolo ‘Magia di Luci’ – afferma in una nota Salvatore Faiella, presidente di ‘Larino nel Cuore’ – che giunge nel 2018 alla seconda edizione, nasce dalla volontà da parte della nostra associazione di animare le festività natalizie a Larino. Questo sabato, a partire dalle 17:00 passeggiando nel Centro Storico si potranno incontrare la loggia di Babbo Natale, dove i bambini potranno consegnare le proprie letterine, stand di

hobbistica, street food, artigianato locale e prodotti tipici, il tutto allietato da un ricco intrattenimento musicale e, dalle ore 19:30, sarà possibile ammirare lo spettacolo di luci allestito in Piazza Duomo, che verrà replicato ogni ora”.

“Un sentito ringraziamento – prosegue Faiella – va ai ragazzi del Carnevale Larinese che con la propria abilità tecnica hanno realizzato le straordinarie intelaiature su cui sono montate le luci, e a tutti i cittadini larinesi che con il proprio impegno hanno reso possibile l’organizzazione di questo evento. Invitiamo tutti a partecipare a questo primo appuntamento ed a quelli che seguiranno, per trascorrere insieme le festività in

gioia ed allegria”.