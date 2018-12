La prematura scomparsa di Antonio Di Rollo – apprezzato avvocato e apprezzato musicista isernino – ha lasciato un vuoto nelle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Ha dato tanto agli altri. E continua a farlo anche da lassù, grazie alla manifestazione Antonio4Sma, ideata per raccogliere fondi da destinare alla lotta all’atrofia muscolare spinale. Grazie anche a iniziative come questa negli ultimi anni la ricerca ha ottenuto risultati notevoli.

In tanti si sono mobilitati per sostenere questa gara di solidarietà, scuole e paesi limitrofi compresi. L’obiettivo è quello di superare i 14mila euro raccolti l’anno scorso. Per farlo sono stati organizzati anche dei mercatini. Già tanti i biglietti venduti. Ma chi non l’ha acquistato fa ancora in tempo a sostenere una buona causa e a godersi al tempo stesso uno spettacolo che si annuncia interessante.

L’appuntamento con Antonio4Sma è per le 20:30 di giovedì 13 dicembre all’auditorium, messo a disposizione dal Comune di Isernia. Tra gli ospiti della serata, il comico Nduccio. L’evento benefico è stato presentato presso la Sala Raucci del Comune di Isernia. La serata è organizzata da Kimos Onlus e dalla famiglia Di

Rollo. Questa manifestazione è diventata punto di riferimento in Molise per Fondazione Telethon, che ha manifestato l’intenzione di inserirla nel calendario degli eventi ufficiali della

Fondazione.