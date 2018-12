Campobasso, al via “Natale con i Misteri del Di Zinno”, la mostra dei Presepi di Giovanni Teberino

Aprirà i battenti domenica 9 dicembre 2018 alle ore 17.00 e resterà aperta fino al 6 gennaio 2019 al Museo dei Misteri di Campobasso in via Trento, la Mostra di Presepi ” Natale con i Misteri del Di Zinno”, dove saranno presenti anche gli Zampognari di Bojano. Una tradizione che si rinnova ogni anno grazie alla passione e dedizione di Giovanni Teberino. Quest’anno, l’utilizzo di materiali rinnovati, permetterà di ricostruire e reinventare la tradizione del quadretto sacro più semplice e nel contempo più amato del mondo. L’evento, giunto alla XIª edizione, ha registrato, negli anni un grande successo di pubblico (oltre 8000 visite), con presenze provenienti da tutta Italia, a conferma che il lavoro, la passione, l’amore per la sacralità del Natale suscita un interesse sempre più vivo. Oltretutto Quest’anno, il Coordinamento Nazionale – MIBACT (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) ha assegnato a Giovanni Teberino il marchio dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 proprio per la mostra dei presepi realizzata

Ad accoglierli sarà quello che rappresenta un tempio della campobassanietà, il Museo dei Misteri che custodisce gli Ingegni del Di Zinno per una combinazione di fede e arte sacra che rende unico il Natale. Un originale posto di tradizione per la città e per Teberino che da anni unitamente a tutta la sua famiglia e agli amici dell’Associazione Misteri e Tradizioni, dedica anima e corpo ai Misteri, simbolo per eccellenza del patrimonio di Campobasso e di tutta la regione Molise.

Il titolo della Mostra non è a caso “Natale con i Misteri del Di Zinno” e con la sua XIª edizione Giovanni Teberino ha voluto fondere le due tradizioni molto sentite a Campobasso, Misteri e presepi. Così per ricordare i 300 anni dalla nascita dell’autore degli Ingegni, ha collocato davanti ad ogni Mistero del Di Zinno un Presepe che ne avesse significato, forma e caratteristiche simili suscitando un forte interesse e curiosità nel visitatore. Nell’occasione dell’anniversario della nascita, ci sarà anche un presepe dedicato all’artista campobassano Paolo Saverio di Zinno.

La mostra, inoltre, ha avuto il patrocinio da: Regione Molise, Assessorato alla Cultura e Turismo della Regione Molise, Provincia di Campobasso, Comune di Campobasso, Arcidiocesi di Campobasso-Bojano, Associazione Misteri e Tradizioni, Associazione Italiana Amici del Presepio. La suggestiva esposizione sarà visitabile nei giorni feriali dalle ore 16 alle 19, nei giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.