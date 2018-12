San Vincenzo al Volturno. Successo per il concerto del coro di Russia Cristiana

Hanno riscosso ampio apprezzamento i canti sacri tradizione liturgica della chiesa ortodossa, proposti dal coro di Russia Cristiana. A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera le icone tipiche della tradizione orientale, per una volta incastonate nello scenario dell’abbazia di San Vincenzo al Volturno. Duplice il senso di questa iniziativa, ha spiegato l’abate di Montecassino, Donato Ogliari: da un lato si è reso un omaggio a Maria, proprio nei giorni in cui la chiesta è nel periodo dell’Avvento e si appresta a celebrare l’Immacolata Concezione, dall’altro si è voluto proporre un momento di alta spiritualità. Buona la risposta da parte del pubblico. In tanti si sono dati appuntamento all’abbazia di San Vincenzo, un luogo che invita a riappropriarsi delle proprie radici cristiane. Ma che al tempo stesso offre spunti per la rivitalizzazione del territorio. L’evento è stato sostenuto dalla fondazione Neuromed, da sempre in prima linea quando si tratta di mettere in risalto la cultura e i tesori della nostra terra