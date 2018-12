Presentato a Isernia il libro-inchiesta che fa luce sul fenomeno delle sette

Edito da Fandango, il viaggio-inchiesta nel mondo delle sette sta facendo molto rumore, nonostante sia arrivato in libreria solo da pochi giorni. I documenti, le informazioni e le testimonianze raccolte da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni hanno permesso di fare luce su un fenomeno sottovalutato, se non addirittura ignorato. Eppure certi gruppi hanno rovinato e continuano a rovinare al vita di tantissime persone. Dopo un incontro organizzato alla Camera dei deputati, il libro “Nella setta” è stato presentato anche a Isernia, città di origine di Gazzanni, promettente giornalista che tra l’altro proprio nei giorni scorsi è stato premiato per un’inchiesta sul caporalato al Nord. Il libro – ha detto Gazzanni – racconta, tramite la voce di fuoriusciti e documenti inediti, il mondo torbido di un fenomeno di cui, finora, la politica si è sempre disinteressata, prestando il fianco ora a santoni e guru, ora a comunità abusanti”. Proprio grazie a questo libro-denuncia qualcosa comincia a muoversi, ha spiegato Flavia Piccinni, scrittrice e autrice di vari programmi Rai e in passato passato del Premio Campiello. In Toscana è stata già avviata un’indagine su un’associazione finora sconosciuta che ha diramazioni in tutta Italia . Ma l’impressione è che questa sia solo la prima di una lunga serie. Il fenomeno delle sette in Italia coinvolge circa 4 milioni di persone.