Dopo il successo delle scorse edizioni, torna anche quest’anno ‘Aspettando il Natale’, l’evento in corsia, in compagnia del personale e degli utenti del reparto di Oncologia dell’ospedale Veneziale di Isernia, diretto dalla dottoressa Divina Traficante.

Un appuntamento, organizzato dall’Asrem, dal reparto di Oncologia, in collaborazione con la Lega italiana per la Lotta contro i Tumori, nato con l’obiettivo di regalare un sorriso e qualche ora di spensieratezza a chi soffre. Il 5 e il 12 dicembre, alle ore 9, ci sarà il laboratorio creativo, con l’esposizione dei lavori realizzati nel reparto. Il laboratorio, coordinato dalla psicologa Silvia Della Corte, è uno spazio di aggregazione e condivisione delle proprie esperienze, i pazienti godono di momenti di distrazione e di un supporto psicologico importante per affrontare con forza la malattia. L’11 dicembre, alle 16.30, un nuovo appuntamento con Natale in musica e la voce incantevole di Rossana Leva e Amico Scarpitti. A strappare qualche risata lo spettacolo ‘Sorrisi e Natale’ con Salvatore Mincione e Giovanni Gazzanni della Compagnia Cast, a concludere la serata la tombolata con l’animazione della Gi.Fra., gioventù francescana.