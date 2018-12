“La vita lontana”, presentato alla libreria Della Corte di Isernia, è un libro che nasce dalla passione per i viaggi di Paolo Pecere. Una delle tappe del suo peregrinare lo ha portato in India, dove ha avuto modo di vivere e analizzare una società sospesa fra tradizione e modernità. Il filo conduttore del romanzo è la famiglia. La storia raccontata è quella di due gemelli, abbandonati dal padre, desideroso di andare a vivere un’esperienza mistica in oriente. Ma tra le righe inevitabilmente emerge anche il confronto tra la nostra società e quella indiana. Durante l’incontro con Marilena Ferrante e Francesco Giampietri, si è dibattuto molto sul senso della famiglia. Paolo Pecere, ricercatore universitario di storia della filosofia, più che un’analisi propone una fotografia della nostra società, in cui i valori basilari che caratterizzano i nuclei familiari vengono sempre più messi in discussione.