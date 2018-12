Nuova gestione dei rifiuti e nuovi servizi. Il servizio di raccolta rifiuti della città di Termoli passa alla Rieco, società abruzzese che insieme alla Smaltimenti Sud di Isernia si è aggiudicata l’appalto per la gestione del servizio per i prossimi sette anni per un totale di 27milioni di euro. L’obiettivo principale è quello di migliorare il servizio e soprattutto di aumentare la percentuale di raccolta differenziata, ferma al momento al 50 per cento. Per sugellare il nuovo inizio c’è stato un momento di confronto in piazza Monumento dove per l’occasione sono stati sistemati alcuni dei nuovi mezzi che verranno utilizzati per lo spazzamento e per la raccolta. Sono 38 i veicoli euro 6 che verranno impiegati in città

Ci sarà un calendario unico, valido per tutto l’anno, compresa l’estate, che entrerà in vigore dal primo gennaio e che verrà presto distribuito nelle case. Tra le novità il ritiro dell’umido che avverrà tre volte a settimana e non più due. Sono tante le aspettative che l’Amministrazione comunale ha riposto nella nuova società