Andare dal medico solo quando non si è in forma o quando si avverte un fastidio non è una strategia furba. Per avere una buona qualità della vita, soprattutto quando l’età comincia ad avanzare, è il caso di mettersi in testa una sola parola: prevenzione. Esami e diagnosi precoci possono mettere al riparo da brutte sorprese, possono aiutare a troncare sul nascere le malattie o, meglio, a evitare che si manifestino. Ed è stato proprio questo il messaggio lanciato durante l’evento “Il lato rosa della salute”, organizzato dall’associazione culturale Libero Pensiero proprio per stimolare al cultura della prevenzione e delle buone pratiche mediche. Fra i temi trattati durante i lavori del convegno, hanno riscosso interesse quelli legati alla gravidanza, dal concepimento alle diagnosi prenatali. Una serie di esami possono aiutare a risolvere molti problemi ancor prima che un bimbo venga alla luce. La due giorni di scena nell’aula magna della curia di Isernia ha omaggiato la donna anche attraverso l’arte. Sono state infatti organizzate due mostre, con le sculture di Edoardo lalli e Giuseppe Colangelo e le tele di arte contemporanea di Gianni Di Nezza.