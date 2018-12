Dipendente ottiene astensione dal lavoro dopo il parto grazie alla Cgil e alla consigliera delle Pari opportunitÃ  Cennamo

La Funzione Pubblica Cgil Molise e la Cgil Molise hanno portato avanti una battaglia a difesa dei diritti di una lavoratrice madre a cui è stata illegittimamente negata l’astensione post-partum.

Una difesa di principio che travalica la singola lavoratrice e che ha visto la collaborazione fattiva con le istituzioni ed in particolare con la consigliera regionale delle Pari opportunità , l’avvocato Giuseppina Cennamo. L’ispettorato territoriale del lavoro, dopo la notifica del ricorso dei legali del sindacato, gli avvocati Angela Fiore e Raffaele Fallone, ha annullato, in autotutela, il provvedimento di rigetto dell’istanza di astensione post-partum ad una giovane lavoratrice madre che ne aveva fatto richiesta, in ossequio alle disposizioni legislative a tutela della maternità, che sono tese a salvaguardare la salute della lavoratrice madre e del bambino in settori di attività e mansioni potenzialmente nocivi per la salute.

La Cgil, nell’esprimere apprezzamento per il risultato raggiunto, ribadisce il proprio impegno a tenere alta l’attenzione a salvaguardia dei diritti delle lavoratrice madri ed auspica che la sensibilità e la sinergia dimostrata dalle istituzioni ed in particolar modo dalla consigliera regionale delle pari opportunità, rappresenti per il futuro un esempio di virtuosa collaborazione tra l’organizzazione sindacale e le istituzioni nell’interesse della legalità e della collettività.