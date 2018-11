Regione/Asrem: Ã¨ giallo su 67 milioni di euro. Un anno fa il bando per energia e manutenzione, da allora piÃ¹ nulla

di PASQUALE DI BELLO

E’ passato esattamente un anno ma del Bando da 67milioni di euro destinato alla fornitura di energia ed alla manutenzione degli impianti tecnologici ubicati presso gli ospedali e i poliambulatori dell’Azienda Sanitaria Regionale. Esattamente un anno fa, l’11 dicembre 2017, con la deteremina 6124 a firma del direttore Giocondo Vacca, la Centrale Unica di Committenza della Regione Molise dava il via alla procedura per l’affidamento dell’incarico ma, da allora, non si è saputo più nulla. Anzi, qualcosa si è saputa ma, a questo punto, non fa altro che infittire la nebulosa e aumentare la tonalità di giallo che sembra avvolgere tutta questa vicenda. Bandita la gara, una montagna di soldi, ben 67 milioni di euro più iva per un affidamento di sette anni, la trama del giallo ha iniziato ad infittirsi, a partire dalla data di scadsenza, originariamente fissata alle ore 12 del 14 febbraio 2018. Su richiesta di alcuni potenziali partecipanti, interessati a ricevere alcuni chiarimenti da parte della Regione, la scadenza è stata spostata di un mese, al 12 marzo scorso per la precisione, con apertura delle buste contenenti le offerte fissata al 21 marzo seguente. Il criterio di aggiudicazione della gara è stato individuato in quello del massimo ribasso ma su chi sia stato il massimo ribassatario e chi si sia aggiuticato la gara non è dato di sapere nulla. Le buste non è ben chiaro in quale cassetto siano finite e, soprattutto, perché siano rimaste chiuse.

La cosa, all’epoca dei fatti, suscitò le legittime apprensioni dei lavoratori già impiegati per la manutenzione, settanta lavoratori appartenenti a sei aziende i quali hanno temuto e temono ancora oggi per la loro sorte che, nuovi o vecchi che siano o restino i gestori, deve essere sempre e comunque salvaguardata.

Forse è venuta l’ora di fare chiarezza su quanto accaduto che, va ricordato, è collocato nell’arco temporale del governo Frattura. Appare quanto mai opportuno che in nuovi padroni di casa aprano i cassetti, cerchino le buste, ed aprano anche queste, al duplice obiettivo di tutelare i lavoratori e capire dove sono finiti i 67milioni di euro.