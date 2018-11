Militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Isernia in collaborazione con i reparti territoriali del Comando Provinciale Carabinieri hanno effettuato mirati controlli finalizzati al contrasto del fenomeno del caporalato, nelle attività commerciali, di trasporto merci e magazzinaggio. Due amministratori di imprese sono stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria per la mancata effettuazione della visita medica di alcuni dipendenti per la idoneità alle mansioni svolte, inoltre veniva individuato un lavoratore in nero. Contestate anche sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre quindicimila euro.

Venafro. Abusi edilizi, i Carabinieri denunciano una persona

I militari del Comando Compagnia Carabinieri di Venafro, a conclusione di un’attività di indagine che si inserisce in una più ampia campagna di controlli mirata alla prevenzione e alla repressione delle violazioni in materia urbanistica e paesaggistica, hanno accertato la realizzazione di un autorimessa in assenza delle prescritte autorizzazioni in quanto trattasi di zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Per il proprietario è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica di Isernia.

Isernia. I Carabinieri segnalano un ragazzo per possesso di hashish

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Isernia, operando nell’ambito di una più ampia e pianificata strategia di azione, in chiave preventiva e repressiva nei confronti del fenomeno dello spaccio di droga, hanno effettuato una serie di controlli in molti dei luoghi in cui i giovani sono maggiormente soliti ritrovarsi e dove, purtroppo, l’insidia della devianza può essere spesso in agguato. In tale contesto è finito nei guai un ragazzo della provincia, che sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un involucro contenente hashish. La dose rinvenuta è stata sottoposta a sequestro mentre il giovane è stato segnalato per detenzione di stupefacente per uso personale.