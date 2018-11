Il Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise tra i più premiati in Europa per il turismo sostenibile. Nuova certificazione per l’Area protetta

Ieri, nella sede del Parlamento Europeo di Bruxelles, il Presidente del Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise, Antonio Carrara, accompagnato da Daniela D’Amico e Carmelina di Loreto dell’Ufficio Promozione Comunicazione e Rapporti Internazionali, ha ricevuto dal Presidente di “Europarc” la certificazione della Carta Europea del turismo Sostenibile per gli anni 2018 -2022.

La cerimonia di premiazione delle nove aree protette italiane, che hanno ottenuto o confermato quest’anno la Carta Europea del Turismo Sostenibile si è svolta nel contesto di un confronto dei Parchi con il Parlamento Europeo, al quale hanno partecipato Paolo De Castro, Vicepresidente della Commissione Agricoltura, Julie Ward della Commissione Cultura e Giovanni La Via della Commissione Ambiente.

La Carta Europea del Turismo sostenibile (CETS) è un processo partecipativo volontario che avvicina gli operatori turistici del territorio all’Area protetta e congiuntamente sviluppano azioni per favorire la crescita del turismo sostenibile. In Italia, questa attività viene curata da Federparchi- Europarc Italia che con l’aiuto del Ministero dell’Ambiente e delle stesse Aree protette, segue gli Enti parco nell’Iter che è costituito da Certificazione prima dell’Area, poi quella degli operatori turistici ed infine dei tuor operator. Per il Parco si tratta di una riconferma, in quanto già nel 2011 ottenne questo risultano, a seguito di un lavoro per la definizione del piano d’azione che ha interessato i tre versanti dell’Area.

Inoltre, Il Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise, lo scorso anno, oltre a rinnovare l’impegno per la prima fase della Carta ha avviato e portato a termine anche la seconda fase certificando, in un processo virtuoso, 18 operatori turistici della ricettività, che nelle prossime settimane riceveranno l’attestazione.

“Sono molto soddisfatto di questo riconoscimento – ha affermato il Presidente Carrara – perché si tratta di un obiettivo raggiunto che premia il lavoro di tante persone che partecipano al Forum permanente e che riconferma una scelta fatta nel 2011. Sono altrettanto consapevole che il traguardo raggiunto è anche l’inizio di un ulteriore impegno, che il Parco e gli operatori del territorio si assumono per i prossimi cinque anni, per realizzare il Piano d’Azione, per allargare la partecipazione al Forum permanente di altri operatori pubblici e privati e fare in modo che la Carta Europea del Turismo Sostenibile costituisca il riferimento principale per le strategie turistiche del territorio”.