Fca verso il rilancio: il piano Manley sceglie l’impianto di Termoli per il motore ibrido

Le nuvole grigie all’orizzonte si diradano e si torna a parlare di futuro in Fiat in generale e sullo stabilimento di Termoli in particolare, dove a breve si inizieranno a produrre i nuovi motori a benzina FireFly 1.0 e 1.3 turbo, sia aspirati che ibridi. Lo hanno comunicato i sindacati al termine dell’attesa riunione a Torino con i vertici di Fca che hanno scelto proprio l’azienda di contrada Rivolta del Re come primo stabilimento italiano nella produzione di motorizzazioni ibride. Il successore di Sergio Marchionne, Mike Manley ha confermato il piano industriale che era stato presentato il primo giugno. I dettagli sono stati illustrati in una lettera con cui l’ad per la prima volta si è rivolto a tutti i dipendenti del gruppo, annunciando investimenti per 5 miliardi di euro tra il 2019 e il 2021 e il lancio di 13 nuovi modelli compreso anche il restyling di quelli esistenti. Contemporaneamente verrà lanciato un massiccio piano di formazione incentrato proprio sulle tecnologie ibride ed elettriche. Buone notizie anche sul diesel, che non verrà dismesso come previsto in un primo tempo, ma attraverso una sua evoluzione verrà prodotto anche oltre il termine originariamente previsto del 2021. Una scelta che avrà ripercussioni positive anche sui reparti dell’impianto di Termoli che attualmente sono in sofferenza. Le buone notizie, non si fermano, e arrivano anche per 30 operai il cui contratto di lavoro scadeva proprio oggi. Sono stati assunti a tempo indeterminato. “Oggi è una giornata molto importante – hanno commentato a caldo la Uilm, la Fim, la Fismic, l’Ugl e l’Aqcf – con gli investimenti ci saranno ricadute positive per tutto il territorio molisano così affamato di lavoro”. I sindacati hanno annunciato che ora lavoreranno affinché anche altri dipendenti impiegati attraverso le agenzie interinali possano essere stabilizzati. In un momento così delicato a livello mondiale con la General Motors che ha annunciato la chiusura di cinque stabilimenti e il licenziamento di 14mila lavoratori gli investimenti del gruppo di Fca rappresentano invece un riscatto per gli stabilimenti italiani e per Termoli soprattutto. La sfida ai nuovi mercati è appena iniziata e la fabbrica di contrada Rivolta del Re avrà un ruolo da protagonista.