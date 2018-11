Venafro. Precipita in un dirupo mentre porta le pecore al pascolo, muore 69enne

Un pastore di 69 anni, di Venafro, è stato ritrovato stamattina senza vita in montagna, in località Le Noci. Mario Romano – questo il nome della vittima – era uscito per portare il suo gregge al pascolo. É stato ritrovato dal fratello in dirupo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale del 118 e della Croce Azzurra, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Non è escluso che l’uomo sia precipitato nella scarpata in seguito a un malore. Dopo l’ispezione cadaverica, il magistrato di turna ha dato il nulla osta per lo svolgimento dei funerali.