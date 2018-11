Regione, nuovi rapporti di forza nel centrodestra. Fratelli d’Italia triplica i componenti del gruppo e chiede due posti: Giunta e Presidenza del Consiglio

DI GIOVANNI MINICOZZI

Lo avevamo preannunciato una ventina di giorni addietro e ora è arrivata la conferma di nuovi rapporti di forza e nuovi equilibri nella maggioranza di centrodestra che governa la Regione Molise. Tra pochi giorni, infatti, Massimiliano Scarabeo ufficializzerà l’adesione a Fratelli d’Italia, partito che alle ultime regionali aveva eletto solo Quintino Pallante. Scarabeo si era candidato come indipendente nella lista di Forza Italia ma non è stato mai iscritto al Partito di Berlusconi e il giorno stesso dell’insediamento annuncio’ la sua adesione al gruppo misto. In sostanza, per Scarabeo si tratta di un ritorno alle sue origini politiche.

Già siglato, invece, il patto federativo tra Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia), Raffaele Fitto e Michele Iorio (Noi con l’italia). Obiettivo dichiarato: fare da contraltare alla Lega, a partire dalle prossime elezioni, per intercettare i voti dei moderati di centrodestra e per mettere insieme tre consiglieri regionali. L’operazione comporterà la richiesta di un posto da assessore nell’esecutivo regionale e della Presidenza del Consiglio alla scadenza del mandato di Salvatore Micone, ovvero tra due anni.

Michele Iorio spiega: “Si tratta di una novità molto importante nel nuovo centrodestra che si sta preparando per il futuro e cioè una Federazione tra Noi con l’italia e Fratelli d’Italia che si svolgerà in questi prossimi mesi anche per le elezioni europee e che ha l’obiettivo di creare un nuovo Partito del centrodestra che possa essere una novità in grado di raccogliere i tanti dissidenti, i tanti elettori che si sono allontanati o che non vanno più a votare perché non si vedono rappresentati dall’attuale schema del centrodestra“.

– Chiedete un nuovo equilibrio nella maggioranza anche con un posto nell’Esecutivo regionale!?

“Beh, naturalmente ogni movimento politico che avviene all’interno dello schieramento che oggi è maggioranza in Consiglio Regionale deve avere la sua credibilità e la possibilità di essere rappresentato in maniera adeguata. Io credo che si svilupperà proprio nei prossimi mesi questo ragionamento perché mi sembra anche giusto che ci sia una partecipazione di tutto il centrodestra all’attuazione del programma. Oggi osserviamo che questo non è stato possibile anche in virtù di un criterio che ha determinato le scelte per la Giunta e per il Consiglio regionale basati su un concetto diverso di rappresentatività” ha concluso in modo chiaro e perentorio l’ex governatore .

Infine Michele Iorio, che polemicamente non ha partecipato agli stati generali del turismo, rilancia la proposta di Legge per il settore:

“Io sono il primo a ritenere il turismo un settore trainante, delicato e importante per la Regione. Tante opportunità di sviluppo con il turismo e scarso appoggio da parte delle istituzioni. Noi facemmo nel 2013 una proposta di Legge, che intendo riprendere nei prossimi giorni, che riorganizzava l’intero settore nel Molise coinvolgendo tutte le amministrazioni e, soprattutto, coinvolgendo gli operatori. Mi preccupero’ di portarlo avanti, naturalmente insieme alla maggioranza, e spero anche insieme a tutto il Consiglio regionale“.

Dunque, Michele Iorio non usa mezzi termini e, seppur con garbo, lancia la sfida a Donato Toma per le scelte fatte con la nomina degli assessori e con l’elezione del Presidente del Consiglio evidentemente non condivise fino in fondo.

C’è da scommettere che nelle prossime settimane, su questi temi, assisteremo ad un confronto alquanto turbolento.