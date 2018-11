Stati Generali del Turismo e della Cultura, il Molise riparte. A Termoli successo oltre le aspettative

Alla presenza di una platea stracolma di operatori del settore e attori istituzionali che si sono dati appuntamento al Cinema Sant’Antonio, si sono tenuti a Termoli gli Stati Generali del Turismo e della Cultura, un appuntamento costruito dalla coppia Toma-Cotugno. Il Presidente della Regione e l’Assessore a entrambi le materie hanno lavorato gomito a gomito per quello che, secondo le aspettative, dovrà essere uno dei principali fattori di crescita, sviluppo e ricchezza del Molise. Mettere a frutto il comparto del turismo e della cultura rappresenta uno dei principali obiettivi della legislatura regionale hanno ribadito entrambi gli interlocutori. Gli stati generali, hanno sottolineato, sono soltanto il punto di partenza di un lavoro che, nella prossima primavera, porterà alla adozione del Piano regionale del Turismo e della Cultura, uno strumento di programmazione che traccia le linee guida per gli interventi in entrambi i settori. A disposizione ci sono 14milioni di euro derivanti da fondi europei.

Turismo e cultura, ha ribadito nel corso del suo intervento il Presidente della Regione, Donato Toma, sono legati a filo doppio col sistema delle infrastrutture e della mobilità, campo sul quale c’è molto da lavorare.

La redazione del Piano Strategico regionale del Turismo e della Cultura è stato affidato all’agenzia Sviluppo Italia che nei prossimi giorni attiverà una serie di tavoli territoriali con associazioni e operatori del settore. Una notazione finale va fatta per la scelta della location. Gli Stati Generali si sono tenuti a Termoli, un riconoscimento importante per la cittadina adriatica che potrà recitare un ruolo da protagonista nella nuova programmazione regionale.