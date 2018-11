Schianto all’alba sulla Trignina tra auto e bus di lavoratori: muore giovane mamma

Aveva finito il turno di notte e stava tornando a casa quando, per cause da accertare, è avvenuto lo schianto con un pullman di linea diretto alla Fiat di Termoli.

Per Ilaria Mastroberardino, 30 anni di Tufillo, non c’è stato nulla da fare. È morta poco dopo per le gravi ferite riportate nonostante l’intervento del 118 che ha provato il trasporto al Pronto Soccorso dell’ospedale San Pio di Vasto.

Un impatto tremendo sulla Statale intorno alle sei in territorio di Dogliola a ridosso dell’area di servizio “Il Girasole”.

La Fiat Panda cross sulla quale viaggiava la vittima è rimasta sventrata dalla violenza dello scontro tanto che per estrarre la giovane dalle lamiere accartocciate è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Diversi i feriti a bordo del bus dell’Atm partito da Trivento, dalle prime informazioni una decina, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Portati in ospedale l’autista, 42 anni di Salcito, e altri passeggeri del pullman che ha finito la sua corsa contro un tir in sosta.

Dal racconto dei testimoni e dai rilievi effettuati dalla Polizia e dai Carabinieri lungo la strada bagnata dalla pioggia si cercherà di ricostruire la dinamica dello schianto avvenuto in una zona dove in passato si sono già verificati altri gravi incidenti.

In mattinata il traffico sulla Trignina è rimasto bloccato per consentire i soccorsi e gli accertamenti e deviato su altre strade.

Ilaria Mastroberardino lascia un figlio di pochi anni e il marito.