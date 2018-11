Tac rotta e ambulatorio pediatrico chiuso: doppio colpo da Ko per il Veneziale

Doppio colpo da Ko per il Veneziale di Isernia, il primo è quello della rottura, da sabato, per guasto, della Tac in funzionamento a Radiologia; il secondo è quello della mancata proroga della convenzione con i medici pediatri per il funzionamento dell’ambulatorio di pediatria nei giorni pre festivi e festivi. E sembra proprio che una ”cattiva stella” incomba sul Veneziale. Il fermo tecnico della Tac vuol dire due cose: inconvenienti, disagi e problemi per gli utenti, ma anche per il funzionamento del Pronto Soccorso. Infatti tutti i pazienti in condizioni problematiche, prima di poter essere refertati correttamente, dovranno essere trasportati al Neuromed, lì dove verranno eseguiti gli esami, e poi ritrasportati al Veneziale. E meno male che c’è una Tac a Pozzilli che funziona a tutto regime, altrimenti la via crucis dei malati isernini avrebbe avuto termine solo al Cardarelli di Campobasso, finendo per intasare ancora di più l’ospedale regionale. Probabilmente entro oggi la Tac del Veneziale dovrebbe essere riparata e da domani rientrare in funzione. Niente da fare, invece, per il rinnovo della convenzione scaduta con i medici pediatri, che garantivano il funzionamento dell’ambulatorio pediatrico nei giorni pre festivi e festivi. L’allarme è stato lanciato ieri su Fb da una mamma e, come al solito, i radar delle mamme sono stati i primi a vedere gli ostacoli. Dopo un riscontro, la notizia è stata confermata da un pediatra isernino che ha detto: «Ci hanno riferito che l’ambulatorio non può essere prorogato perchè manca il Commissario Regionale alla Sanità, l’unico che potrebbe autorizzare i costi del rinnovo». Insomma, manca il Commissario e neonati e bambini di Isernia non hanno più il diritto di ammalarsi di sabato e di domenica.