Isernia. “Addimora”, Marilina Giaquinta presenta il suo ultimo libro di poesie

Originaria di Catania, Marilina Giaquinta è un dirigente della Polizia di Stato, per l’esattezza vice questore in servizio alla Questura del capoluogo di provincia siciliano. In prima linea nell’affrontare l’emergenza migranti, è sempre riuscita a ricavarsi uno spazio per coltivare la sua grande passione per la poesia. Ha presentato il suo ultimo lavoro a Isernia, durante un incontro organizzato alla libreria Della Corte. “Addimora”, questo il titolo della sua raccolta di poesie. A sorpresa alla presentazione è intervenuto anche Gene Gnocchi, impegnato in uno spettacolo all’auditorium. Durante il suo intervento ha messo in evidenza il suo amore per la poesia e l’importanza che riveste nella sua vita. Una passione, questa, che hanno dimostrato di coltivare anche i ragazzi dell’istituto Fermi, ha sottolineato Marilina Giaquinta, incontrati nella stessa giornata.