Isernia. Free Runners, attivata postazione con defibrillatore in contrada Le Piane

Isernia comune cardioprotetto. Il sogno dell’associazione Free Runners è finalmente diventato realtà. Da oggi tutti gli atleti e gli amanti dello sport all’aria aperta possono fare attività con maggiore sicurezza, almeno in contrada Le Piane. Il defibrillatore, donato di recente al Comune, è stato infatti stato collocato nelle vicinanza della piscina. Una postazione strategica, tra l’altro dotata di un allarme collegato con il 118 che si attiva quando – in caso di emergenza – la teca viene aperta. Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato diversi amministratori comunali. Tutti hanno espresso apprezzamento e gratitudine per l’iniziativa promossa dall’associazione. Ma l’impegno dei soci di Free Runners non si è limitato alla pur importante donazione del defibrillatore semiautomatico. Sono stati avviati anche dei corsi di formazione per insegnare a usarlo in modo corretto ed efficace in caso di emergenza.