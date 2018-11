Elezioni di primavera, Forza Italia convoca gli alleati. Patriciello: “Sulla sanità il Molise a rischio annessione”

In vista delle prossime elezioni di primavera, Forza Italia torna a far sentire la propria voce. Doppio appuntamento: una conferenza stampa illustrare le tappe di avvicinamento alle elezioni europee ed a quelle amministrative, con particolare riferimento ai Comuni di Campobasso e Termoli; poi il vertice di maggioranza con il presidente Toma e i partiti della coalizione che ha portato il centrodestra al successo lo scorso 22 aprile. “Lo schema usato in Regione – ha detto la Coordinatrice regionale, l’On. Annaelsa Tartaglione – andrà riproposto anche per i prossimi appuntamenti.

Alla conferenza stampa, oltre all’On. Tartaglione, anche tutto lo stato maggiore di Forza Italia con i consiglieri regionali Romagnuolo, Cavaliere, Di Baggio e D’Egidio. Presente, a rimarcare l’importanza dell’appuntamento, anche l’On. Aldo Patriciello. L’eurodeputato è intervenuto sui temi caldi del momento, a partire dalla mancata nomina del Commissario alla Sanità. Un vulnus che può determinare la colonizzazione del Molise, ha detto.

Da parte di Patriciello anche una proposta significativa per il rilancio dell’economia e la sicurezza del territorio. Il parlamentare ha parlato di un piano Marshall per il Molise. Nello specifico, l’idea è quella di utilizzare i fondi dell’Unione Europea destinati alle catastrofi naturali ex ante, ovvero prima degli eventi calamitosi ed in funzione preventiva. Un sistema questo, ha detto Patriciello, che potrà salvaguardare il territorio e rimettere in moto l’economia.