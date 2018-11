Isernia. Festa dell’albero all’istituto comprensivo Giovanni XXIII

La festa dell’albero è diventato un appuntamento irrinunciabile per gli alunni dell’istituto comprensivo Giovanni XXIII di Isernia. Fa ormai parte del dna della scuola. Anche quest’anno i ragazzi si sono dati appuntamento nei giardini del plesso di San Lazzaro e in quello di San Leucio, dove hanno messo a dimora alcune piante e intonato qualche canto ispirato dalle tematiche ambientali. Questo è stato solo l’atto conclusivo di un progetto che ha impegnato per diversi giorni gli alunni dell’istituto comprensivo isernino. Hanno studiato e realizzato una serie di lavori, mettendo in campo tanto entusiasmo. Chiaro l’obiettivo: sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto e alla tutela dell’ambiente, hanno sottolineato dal dirigente Bruno Caccioppoli e dalla docente Gaia Rossi.