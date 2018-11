Negli ultimi anni la ricerca ha fatto passi da gigante. Il tumore ai polmoni continua a far paura, certo, ma i progressi fatti – grazie anche alle diagnosi precoci – sono decisamente incoraggianti. La percentuale di guarigioni è in costante incremento. Notevoli i benefici per i pazienti, derivanti sia dalle nuove tipologie di intervento sia da un approccio alla malattia che nel complesso tende a migliorare la qualità della vita. Dei passi in avanti fatti nella lotta a questa malattia e delle innovazioni introdotte in ambito medico se n’è discusso durante un incontro organizzato a Isernia. Tra i relatori, Marco Scarci, direttore del reparto di chirurgia toracica del San Gerardo di Monza. Si è soffermato in particolare sui vantaggi derivanti dagli interventi chirurgici sempre meno invasivi. E sono state proprio queste innovazioni, unite a un approccio multidisciplinare, a incrementare la possibilità di sconfiggere questa malattia. L’incontro è stato organizzato dall’Ordine dei medici di Isernia proprio per consentire a chi opera nel settore sanitario di aggiornarsi e di confrontarsi sulle ultime novità. Iniziative analoghe saranno promosse anche nei prossimi mesi, ha spiegato il presidente dell’Educazione continua in medicina dell’Ordine, Cristiana D’Ambrosio.