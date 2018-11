di ANNA MARIA DI MATTEO

Il tema della sicurezza degli edifici scolastici in Molise resta una priorità da affrontare. Il terremoto del 2002 che a San Giuliano di Puglia ha provocato la morte di 27 bambini e della loro maestra non ha insegnato granché se è vero come è vero che ad oggi 7 scuole su 10 non sono a norma dal punto di vista sismico, cioé il 72%. 271 su 376 edifici. Solo 105 scuole, vale a dire il 28% risultano in regola. Il dato preoccupante emerge dall’anagrafe degli edifici scolastici istituita dalla Regione tre anni fa. L’analisi sull’intero territorio regionale, con l’ultima rilevazione effettuata ad agosto 2018.

Un vero e proprio censimento sugli edifici scolastici molisani, illustrato a Campobasso nel seminario organizzato dall’assessorato regionale all’Istruzione in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale. Un evento organizzato in concomitanza con la Giornata nazionale per la sicurezza delle scuole.

Lo stato dell’edilizia scolastica in tutta Italia è pessimo, ma in Molise, se è possibile, è ancora peggiore e i dati contenuti dall’anagrafe sulle scuole lo confermano. La percentuale degli edifici non a norma dal punto di vista sismico è elevata, mentre per il 38% manca la verifica sismica. Ed ancora: il 60% degli edifici scolastici è sprovvisto del certificato di agibilità, il 57 non ha quello sull’antincendio. Il 39% delle scuole non è stato sottoposto a collaudo.

Ma qualcosa comincia a muoversi. Il Miur, il ministero dell’università, istruzione e ricerca ha stanziato quasi 17 milioni di euro per l’edilizia scolastica molisana per il triennio 2018-2020. Quindici le scuole beneficiarie: 12 di competenza comunale, tre delle Province. Le risorse saranno attribuiti solo a quei comuni che risultano nell’anagrafe dell’edilizia scolastica.