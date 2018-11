Isernia. Rubati i computer al liceo scientifico, indagano i Carabinieri

I furti di computer nelle scuole molisane ormai non si contano più. L’ultimo è stato messo a segno la notte scorsa al liceo scientifico Majorana di Isernia. I ladri hanno portato via una trentina di pc portatili, forzando porte e armadietti. Un raid mirato, anche gli alimentatori sono stati smontati uno a uno. Salvi solo i computer presenti al piano rialzato dell’istituto. Per consentire ai Carabinieri di effettuare le indagini, le lezioni sono slittate di un’ora. I ragazzi hanno atteso in palestra e nei punti di raccolta. Gli uomini dell’Arma hanno recuperato dodici computer, abbandonati nelle vicinanze della scuola. Evidentemente qualcosa è andato storto durante la fuga. Tra l’altro all’interno del Majorana gli investigatori avrebbero trovato del materiale ritenuto utili ai fini delle indagini. Nelle prossime ore, dunque, potrebbero esserci delle novità. I danni al momento non sono quantificabili, ma sono comunque consistenti. Un duro colpo per la scuola. L’acquisto del materiale didattico comporta infatti enormi sacrifici economici. Oltre al valore dei computer rubati, bisogna considerare anche i costi per sistemare tutte le porte che sono state forzate e per l’acquisto di nuovi armadietti, letteralmente sventrati. Stessa sorte per un distributore automatico. Sarà inoltre necessario comprare nuovi pc portatili per riavviare l’attività didattica, per forza di cose destinata a subire un brusco stop, almeno per qualche giorno. E questi sono danni che non hanno prezzo. Con quei computer i ragazzi lavorano molto e bene, come testimoniano i doversi premi vinti a livello nazionale. Certo è che quello dei furti sta diventando un problema serio per le scuole. Diversi i tavoli tecnici convocati in Prefettura con l’obiettivo di arginare il fenomeno. Si è più volte parlato dell’attivazione di sistemi di allarme o di videosorveglianza nelle scuole, ma finora di concreto non s’è visto nulla.