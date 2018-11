Castelpetroso rappresenterà il Molise nella finale de “Il Borgo dei Borghi 2018″.

Il paese è riuscito a entrare tra i 20 finalisti che stasera in prima serata alle 21:40, si contenderanno il titolo nazionale nel corso della trasmissione presentata da Camila Raznovich su Rai 3.

A rappresentare il nostro borgo saranno in studio due talenti, Jasmin Cicchino e Agostino Arcaro.

Il borgo che otterrà il maggior numero di voti, risultante dalla sommatoria del voto popolare, espresso via televoto, e del voto della giuria di esperti, si aggiudicherà il titolo.

“Domani sera tutti davanti al teleschermo per tifare e votare Castelpetroso!” Queste le parole di incoraggiamento dell’amministrazione Comunale, con l’obiettivo di far sostenere il paese attraverso il meccanismo del televoto, in una gara che sta portando non solo il borgo, ma tutta la Regione alla ribalta nazionale.